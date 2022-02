Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Supermarkt +++ Festnahme eines Exhibitionisten +++ Schockanrufe +++ Sturmschäden +++ Einbruch +++ Auffahrunfall +++ Aktueller Blitzerreport

1. Einbruch in Supermarkt,

Wiesbaden, Pfarrmorgen, Freitag, 18.02.2022, 02:30 Uhr

(wo) Freitagnacht verschafften sich Einbrecher in der Straße " Pfarrmorgen" gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt und entwendeten Waren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Gegen 02:30 Uhr schlugen die unbekannten Täter mit Hilfe von mitgebrachtem Werkzeug die Glaseingangstüren ein. Im Supermarkt hatten es die vermummten Diebe gezielt auf Zigaretten abgesehen. Im Kassenbereich entnahmen die unbekannten Täter eine Vielzahl von Tabakwaren und flüchteten anschließend unerkannt. Einer der Diebe trug eine rote Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe. Der zweite Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jogginghose, schwarzen Schuhen, sowie schwarzen Handschuhen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Festnahme eines Exhibitionisten,

Wiesbaden, Glarusstraße, Freitag, 18.02.2022, 02:40 Uhr

(wo) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag nahm die Polizei einen 57-Jährigen fest, der im Verdacht steht, exhibitionistische Handlungen in der Öffentlichkeit vollzogen zu haben.

Ein 21-Jähriger war gegen 02:40 Uhr fußläufig im Bereich der Glarusstraße unterwegs, als sich der mutmaßliche Täter in schamverletzender Art und Weise vor den jungen Mann stellte und an seinem Glied manipulierte. Trotz Aufforderung dies zu unterlassen, setzte der Tatverdächtige seine Handlung fort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 57-Jährige festgenommen werden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Schockanrufe,

Wiesbaden, Donnerstag, 18.02.2022

(wo) Am gestrigen Tag versuchten Betrüger im Stadtgebiet Wiesbaden bei mindestens sechs Bürgerinnen und Bürgern unter Vorspiegelungen falscher Tatsachen Geld zu erlangen.

In allen Fällen täuschten die Betrüger vor, dass ein Familienmitglied einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Mensch zu Schaden gekommen sei. Um die drohende Haftstrafe des Verwandten abzuwenden, wurde dann ein fünfstelliger Betrag als Kaution eingefordert. Die Angerufenen wurden jedoch in allen bekannt gewordenen Fällen rechtzeitig misstrauisch und sind den Betrügern nicht auf den Leim gegangen.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifelsfall sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

4. Sturmschäden,

Wiesbaden, Donnerstag, 17.02.2022

(wo) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Wiesbadener Stadtgebiet wegen des Unwetters zu mindestens fünf beschädigten Fahrzeugen und Verkehrsbehinderungen.

Mehrere Fahrzeughalter teilten der Polizei im Laufe des gestrigen Tages mit, dass Äste, Bauzäune oder auch Ziegel auf ihre geparkten Autos gefallen seien. Glücklicherweise wurden in keinem der Fälle Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

In anderen Fällen kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen, aufgrund von umgestürzten Bäumen, liegengebliebenen Ästen oder Baustelleneinrichtungen, die eine Weiterfahrt zunächst verhinderten.

5. Einbruch,

Wiesbaden, Pommernstraße, Dienstag, 15.02.2022, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 17.02.2022, 08:30 Uhr

(wo) Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen stiegen Einbrecher in der Pommernstraße gewaltsam in ein Haus ein und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Täter gelangten unbemerkt auf das Grundstück und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, zerstörten sie den Glaseinsatz und gelangten so in das Hausinnere. Dort wurden alle Räume durchsucht und ein Elektrogerät aufgefunden. Mit diesem gelang den Dieben unerkannt die Flucht.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Auffahrunfall,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße Donnerstag, 17.02.2022, 14:50 Uhr

(wo) Am Donnerstag, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich in der Schiersteiner Straße ein Auffahrunfall bei dem ein 60-Jähriger leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der 60-jährige Volvo-Fahrer fuhr die Schiersteiner Straße in Richtung Waldstraße, gefolgt von einem 32-jährigen Peugeot-Fahrer. Als der 60-Jährige an einer roten Ampel zum Stehen kam, reagierte der Peugeot-Fahrer zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Der Volvo-Fahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Unfall mit Leichtverletztem

Bundesautobahn zwischen Idstein und Niedernhausen Donnerstag, 17.02.2022, 11:30 Uhr

(wo) Gestern Mittag kam es auf der A3 zwischen Idstein und Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Gegen 11:30 Uhr war ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinen zwei Mitfahrern auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Ein 71-Jähriger Skoda-Fahrer fuhr mit seiner 63-jährigen Beifahrerin links neben dem Mercedes-Fahrer. Als der 71-Jährige auf die linke Spur wechselte, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen, übersah er offensichtlich den Skoda-Fahrer und kollidierte mit diesem. Die 63-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

