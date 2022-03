Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mauer angefahren + Rauchmelder machen Sinn + Kaninchen entwendet + Garagen beschmiert + Manitou-Diebstahl scheitert

Mittenaar- Bellersdorf: Mauer angefahren

Eine Anwohnerin der Wetzlarer Straße bemerkte am Samstag (19. März) einen Schaden an ihrer Grundstücksmauer. Vermutlich fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen die Mauer und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro und entstand eventuell am Samstag gegen 9.45 Uhr durch das Fahrzeug eines Paketzustellers. Die Herborner Polizei (Telefonnummer 02772/ 470-50) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall an der Mauer beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben?

Herborn: Rauchmelder machen Sinn

Alarmiert durch den Signalton eines Rauchmelders machte sich am Dienstag (22. März) eine Anwohnerin im Franzosenweg auf die Suche nach der Ursache. Aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses bemerkte sie gegen 21.50 Uhr herauskommenden Rauch. Sie lokalisierte die Wohnung und klopfte an der Wohnungstür. Die Bewohnerin öffnete die Tür, so dass die Nachbarin die bereits verqualmte Wohnung betreten konnte. Nachdem sie eine kokelnde Matratze gefunden hatte, schüttete sie Wasser darauf und forderte die 64-jährige Bewohnerin auf, mit ihr die Wohnung zu verlassen. Zwischenzeitlich wählte eine andere Nachbarin den Notruf, so dass Feuerwehr und Polizei zur Hilfe kamen. Die Feuerwehr Herborn entfernte die Matratze aus der Wohnung, lüftete das Gebäude und begleitete die Bewohnerin nach draußen. Ein Krankenwagen brachte sie wegen des Verdachts der Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Nachbarin blieb unverletzt. Bis auf die angekokelte Matratze und eine Bettdecke (insgesamt etwa 150 Euro) kam es zu keinen Schäden durch das Feuer. Die Gesamtumstände deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin.

Leun: Kaninchen entwendet

Insgesamt drei Mal schlugen Diebe nun zu und entwendeten innerhalb der letzten Woche insgesamt fünf Kaninchen aus ihren Ställen eines Gartens in der Wetzlarer Straße. Nachdem in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (16./17. März) und Donnerstag auf Freitag die ersten drei Löwenkopf-Mischlinge abhandenkamen, brachten die Besitzer Vorhängeschlösser an den Ställen an. Dies hielt die Diebe jedoch nicht auf, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20. März) erneut kamen. Sie beschädigten den Stall und entwendeten zwei Kaninchen. Alle Diebstähle fanden zwischen 22 und 6.30 Uhr statt. Insgesamt haben die fünf Tiere einen Wert von etwa 300 Euro. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise: Wem ist in den erwähnten Nächten in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges in der Wetzlarer Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Kaninchen geben?

Wetzlar: Garagen beschmiert

Die Rückseite von Garagen in der Hohe Straße beschmierten Unbekannte mit weißer und roter Farbe. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, ebenso wenig der Tatzeitraum. Zeugen meldeten die Schmierereien mit Russland-Bezug am Dienstag (22. März) gegen 14.30 Uhr. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat das Anbringen des Schriftzugs beobachtet und kann die verantwortlichen Personen beschreiben? Wem ist die Farbe bereits vor 14.30 Uhr aufgefallen und kann den Tatzeitraum näher eingrenzen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06441/918-110 entgegengenommen.

Solms- Burgsolms: Manitou-Diebstahl scheitert

Ein Teleskoplader der Marke Manitou im Wert von 20.000 Euro war das Objekt der Begierde von Dieben auf einer Baustelle in der Straße Taunusblick. Zwischen 17 Uhr am Freitag (18. März) und 7.05 Uhr am Mittwoch versuchten sie, das Fahrzeug mit einem fremden Schlüssel zu starten. Dies misslang, es entstand lediglich ein etwa 500 Euro hoher Schaden am Zündschloss. Bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchteten die Diebe ohne Beute. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

