POL-BN: Einbruch in Bonn Röttgen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Die Präventionsspezialisten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei beraten am Donnerstag (20.10.2022) in Beuel zum Thema Einbruchschutz. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr steht dazu das Polizei Mobil vor dem Bauhaus-Baumarkt in der Gartenstraße.

