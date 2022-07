Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220726-2: E-Scooterfahrer ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Hürth (ots)

In einem anderen Fall zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis.

Polizisten haben am Sonntag (24. Juli) in Hürth zwei Personen (33, 47) auf E-Scootern kontrolliert. In der Nacht fiel Beamten gegen 0.45 Uhr ein 33-Jähriger auf seinem Elektrokleinstfahrzeug auf. Die Polizisten hielten den Mann auf der Lindenstaße an. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später auf einer Polizeiwache entnahm.

Gegen 21 Uhr kontrollierten Polizisten einen weiteren Zweiradfahrer auf der Luxemburger Straße und stellten fest, dass der E-Scooter des 47-Jährigen über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügt.

Ebenfalls ohne gültiges Versicherungskennzeichen war ein E-Scooterfahrer (26) am Montagmittag (25. Juli) im Bereich der Kalscheurener Straße unterwegs. Polizisten kontrollierten den 26-Jährigen.

Die Beamten untersagten in beiden Fällen die Weiterfahrt und fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

E-Scooter sind Elektrokleinstfahrzeuge, bei deren Nutzung die gleichen Regeln bezüglich des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums gelten, wie bei anderen Kraftfahrzeugen, beispielsweise dem Auto. Das Führen von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen führt daher in der Regel zu entsprechenden Ermittlungsverfahren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell