Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220725-5: Zeugensuche nach mutmaßlichem Einbruch in Garage

Pulheim (ots)

Laut ersten Erkenntnissen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Samstag (25. Juli) einen Unbekannten, der sich an einem Garagenhof in Pulheim aufgehalten haben soll. Der Mann habe sich gegen 0.45 Uhr in der Garage an der Straße "Wacholderweg" befunden und von innen das Tor geöffnet. Er soll ein Fahrrad sowie einen Farbeimer mit einem orange-roten Deckel bei sich gehabt haben. Als der Zeuge den circa 175 bis 180 Zentimeter großen und schlanken Mann angesprochen habe, sei er über den Wacholderweg und in Richtung Espenweg davon gefahren. Der Zeuge habe zudem beobachtete wie der circa 35- bis 45-jährige Tatverdächtige in Richtung Brauweiler weiter gefahren ist.

Alarmierte Polizisten suchten den Bereich ab und fanden den Farbeimer auf. Zudem sicherten sie die Spuren an der Garage und fertigten eine Strafanzeige. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.(sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell