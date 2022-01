Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 11.01.2022 informierte die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises gegen 10:00 Uhr die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Feuerwehreinsatz in der Wilhelm-Ahlers-Straße in Neubrandenburg. Hier hatte ein Feuermelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgelöst.

Aus bisher noch nicht abschließend geklärter Ursache brannte es in einer Wohnung im zweiten Stock des Hauses. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr und den Einsatz von 15 Kameraden gelöscht werden. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Feuers hielten sich in der betreffenden Wohnung keine Personen auf. Auch andere Anwohner des Hauses wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zu Einsatz. Gegenwärtig wird jedoch nicht von einem mutwillig verursachten Brand ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell