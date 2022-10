Polizei Bonn

POL-BN: Rüngsdorf: Autofahrerin von Polizeistreife kontrolliert - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinwirkung

Bonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 17.10.2022, gegen 19:00 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei auf der Mainzer Straße Höhe Bonn Rüngsdorf eine Autofahrerin in ihrem Kleinwagen zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an.

Zuvor hatte ein Zeuge die augenscheinlich sehr unsichere Fahrweise der Frau auf der Koblenzer Straße beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei der Überprüfung der 55-jährigen Fahrerin vor Ort bestätigten sich die Verdachtsmomente auf eine mögliche Alkoholeinwirkung - so nahmen die Beamten unter anderem deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,4 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme entsprechender Blutproben zur Beweissicherung angeordnet. Bei der Inaugenscheinnahme des Kleinwagens entdeckten die Polizisten darüber hinaus augenscheinlich frische Unfallspuren an dem Wagen. Die Polizei prüft nun auch, ob der Kleinwagen möglicherweise in ein Unfallgeschehen verwickelt war.

Der Führerschein der der Fahrerin wurde sichergestellt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

