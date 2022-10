Polizei Bonn

POL-BN: Kastenwagen in Bad Godesberg aufgebrochen - Unbekannte entwendeten Mountainbike - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 16.10.2022, gegen 21:30 Uhr, und dem 17.10.2022, gegen 07:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Plittersdorfer Straße in Bad Godesberg geparkten Kastenwagen zu schaffen. Nach der Spurenlage schlugen die Täter die Scheibe der hinteren Schiebetüre auf der Beifahrerseite ein, öffneten sie und entwendeten aus dem Fahrzeug ein

Mountainbike Canyon Spectral 125 AL in schwarzer Farbe. Auf dem Rad waren mehrere Aufkleber mit der Aufschrift "Serfaus-Fiss-Ladis" und mit Hasenmotiven angebracht.

Das zuständige KK 33 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem beschriebenen Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell