POL-BN: Bonn-Castell: 48-Jähriger von Unbekannten bei Straßenraub attackiert - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag (13.10.2022), 23:45 Uhr und Freitag (14.10.2022), 08:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Restaurant auf der Pützchens Chaussee in Beuel ein. Nach der Spurenlage gelangten die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln der Außentüre in die Räume des Restaurants. Nach den ...

mehr