Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall mit 1 leicht verletzter Person beim Abiegeunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Bonn (ots)

Der 34-jährige Pkw-Fahrer befährt die Graurheindorfer Str. in Fahrtrichtung Bonn-Auerberg. Parallel dazu fährt der 51-jährige Straßenbahnfahrer der Verkehrsbetriebe mit einer Bahn der Linie 61 auf dem Gleiskörper in der Mitte der baulich getrennten Richtungsfahrbahnen in die gleiche Richtung. Nach ersten Ermittlungen biegt der Pkw-Fahrer dann im Bereich der Bonner Nordbrücke nach links ab, um auf die BAB A565 in Fahrtrichtung Koblenz zu fahren. Hierbei gerät der PKW an der durch Lichtzeichenanlage geregelten Abbiegespur und Überquerung des Bahnkörpers gegen die weiter in Fahrtrichtung BN-Auerberg fahrende Straßenbahn. Durch die Bergung der Fahrzeuge und die Aufnahme des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsstörungen in diesem Bereich. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und wurde vor Ort versorgt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell