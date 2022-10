Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: Kriminalpolizei ermittelt nach Restauranteinbruch - Unbekannte entwenden Bargeld und Tablets - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag (13.10.2022), 23:45 Uhr und Freitag (14.10.2022), 08:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Restaurant auf der Pützchens Chaussee in Beuel ein.

Nach der Spurenlage gelangten die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln der Außentüre in die Räume des Restaurants. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Einbrecher neben Bargeld auch mehrere Tablets und ein Mobiltelefon und verließen den Tatort mit der Beute unerkannt.

Das zuständige KK 13 übernimmt die Ermittlungen zu dem Geschehen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell