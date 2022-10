Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonner City - Autofahrer beschleunigt seinen Wagen und erfasst Polizistin - 26-Jährige verletzt - Intensive Fahndung nach flüchtigem Fahrer

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 13.10.2022 wurde eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle durch das Fahrzeug eines noch nicht gestellten Autofahrers erfasst und verletzt: Gegen 22:30 Uhr hielt einen Streifenwagenbesatzung der Wache Innenstadt den VW Golf auf der Bornheimer Straße in Höhe der Eifelstraße zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an. Hierzu hatte sich der Polizeiwagen vor das Fahrzeug gesetzt und deutliche Haltezeichen gegeben. Nachdem der Fahrer auch zunächst angehalten hatte, und die Einsatzkräfte auf das Fahrzeug zugehen wollten, beschleunigte der Unbekannte seinen Wagen, erfasste eine Polizeibeamtin und fuhr mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit davon. Die 26-jährige Polizistin zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Krankenhausambulanz eingeliefert. Ein Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei nahm die Ermittlungen am Ort des Geschehens auf.

Die intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Festnahme des Fahrers - die Ermittler gehen aktuell Hinweisen dem flüchtigen Fahrer, der in einem Mietfahrzeug unterwegs war, nach.

Mögliche Zeugen könne sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache der Bonner Polizei in Verbindung setzen.

