Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Einbrecher entwenden Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Rheinbach (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (13.10.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rheinbach eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

In der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 16:10 Uhr hebelten die Einbrecher mit massiver Gewalt die Wohnungseingangstür im dritten Stock des Hauses auf der Koblenzer Straße auf. Die Räumlichkeiten durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit ihrer Beute unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell