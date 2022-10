POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 182 zwischen Swisttal-Heimerzheim und der BAB A61

Wachtberg (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch (12.10.2022) zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mehlemer Straße in Niederbachem ein. Zur Tatzeit gelang es den Tätern nach dem derzeitigen Sachstand, durch ein zum Lüften gekipptes Fenster an den Griff des benachbarten Fensterflügels zu fassen und diesen zu entriegeln. Nach dem Einstieg in ...

