POL-BN: Einbruch in Baustellenbereich in Rheinbach - Unbekannte entwendeten Bautrockner - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ramersdorf beobachtete am Dienstagabend (12.10.2022) einen Pkw mit auffälliger Fahrweise in Bonn-Beuel: Gegen 20:35 Uhr fiel den Beamten ein weißer 2er BMW auf, der mit lautstark aufheulendem Motor an einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Friedrich-Breuer-Straße/Rathausstraße in Beuel wartete. Als das Streifenteam ...

mehr