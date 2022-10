Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdacht eines verbotenen Autorennens - BMW sichergestellt

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Ramersdorf beobachtete am Dienstagabend (12.10.2022) einen Pkw mit auffälliger Fahrweise in Bonn-Beuel: Gegen 20:35 Uhr fiel den Beamten ein weißer 2er BMW auf, der mit lautstark aufheulendem Motor an einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Friedrich-Breuer-Straße/Rathausstraße in Beuel wartete.

Als das Streifenteam zur Kontrolle des BMW wendete, fuhr dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung zahlreicher Verkehrsregeln mit quietschenden Reifen über die Rathausstraße, Sankt Augustiner Straße, Combahnstraße und Herbert-Rabius-Straße davon, wo er schließlich abgestellt gesichtet werden konnte. Wie die Kontrolle des 20-jährigen mutmaßlichen Fahrzeugführers ergab, hatte dieser Alkohol konsumiert - ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille.

Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens als Alleinrennen ordnete der Eildienst der Bonner Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Fahrzeugs an. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann außerdem eine Blutprobe. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei zum Geschehensablauf dauern weiter an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die das Fahrzeug am Dienstagabend in Beuel beobachtet haben, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell