Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Geparkter Pkw erheblich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag (06.10.2022), 15:30 Uhr und Freitag (07.10.2022), 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto in der Bonner Südstadt.

Die Halterin eines schwarzen Golf Plus entdeckte am Freitagmorgen einen nicht unerheblichen Schaden (Heck hinten rechts bis zur hinteren Tür) an ihrem in der Nassestraße vor Hausnummer 6 abgestellten Fahrzeug. Der Sachschaden an dem Wagen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

