Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Räuberischer Diebstahl - Unbekannter flüchtete mit Geldbörse

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zu Sonntag (09.10.2022) gegen 05:00 Uhr die Geldbörse eines 19-Jährigen gestohlen haben. Die Bonner Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll sich der Unbekannte dem Geschädigten im Eingangsbereich eines Hostels an der Kölnstraße von hinten genähert haben. Der 19-Jährige bemerkte dann, dass der Tatverdächtige ihm seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zog und verfolgte diesen auf seiner unmittelbar angetretenen Flucht. Es kam dabei zu einem Gerangel zwischen dem Geschädigten und dem Tatverdächtigen, dem es gelang, sich loszureißen und in Richtung Stiftsgasse zu fliehen. Er kann nach bisherigen Ermittlungen nur als etwa 1,80 m groß und mit blauer Kappe beschrieben werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu seinem Antreffen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das Tatgeschehen beobachtet hat oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

