Polizei Bonn

POL-BN: Brand eines unbewohnten Hauses in Bornheim - Anhaltspunkte für eine mögliche Brandstiftung - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 06.10.2022 kam es auf dem Sechtemer Weg in Bornheim zum Brand eines unbewohnten Hauses: Gegen 02:15 Uhr nahm ein Zeuge den Brand wahr und informierte über Notruf Feuerwehr und Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schließlich unter Kontrolle. Nach den ersten Ermittlungen eines Teams der Kriminalwache übernahm das zuständige KK 11 die weitergehenden Ermittlungen. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Brandstiftung. Zeugen hatten darüber hinaus in der tatrelevanten Zeit eine noch unbekannte Person auf dem Grundstück des betroffenen Objektes beobachtet - zu ihr liegen derzeit folgende, vage Beschreibungsmerkmale vor:

relativ jung

trug u.a. eine graue Jacke und fuhr mit einem Pkw/Kleintransporter (Farbe weiß oder hellgrau) davon

Die Ermittler prüfen, ob die beobachtete Person mit der möglichen Brandstiftung in Verbindung stehen könnte und fragen:

Wer hat am 06.10.2022, in der Zeit zwischen 02:00 und 02:30 Uhr, im Bereich des Brandortes auf dem Sechtemer Weg Beobachtungen gemacht, die mit dem beschriebenen Geschehen in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zu r Identität / zum aktuellen Aufenthaltsort der beschriebenen Person machen?

Hinweis nehmen das zuständige KK 11 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell