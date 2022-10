Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Radfahrer bei Dooring-Unfall verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Montagmittag (03.10.2022) wurde ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Dooring-Unfall an der Moltkestraße verletzt. Der bislang unbekannte Verursacher soll dem jungen Mann dabei die Schuld am Unfall zugewiesen haben.

Zur Unfallzeit gegen 12:30 Uhr befuhr der 15-Jährige den Fahrradschutzstreifen der Moltkestraße vom Moltkeplatz kommend in Richtung Bahnhof und passierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht stehenden Pkw. In diesem Moment öffnete der Fahrer die Fahrzeugtüre. Der 15-Jährige blieb mit dem Rad an der Türe hängen, kam zu Fall und wurde dabei verletzt. Der Mann half dem Jungen zunächst auf, setzte ihn auf einen Stuhl der Außengastronomie und gab ihm eine Flasche Wasser. Im weiteren Verlauf soll er dem Radfahrer dann aber eingeredet haben, dass er die Schuld an dem Unfall trage und daher besser wegfahren solle. Der unter Schock stehende 15-Jährige fuhr daraufhin davon, entschied sich aber später, den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Bei dem Pkw soll es sich um ein schwarz-blaues Coupé gehandelt haben. Zum Fahrzeugführer und seinem Beifahrer liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Fahrer: Etwa 25-30 Jahre alt - normale Statur - ca. 1,90 m groß - kurzer Bart - mittellanges, schwarzes Haar - auffällig blaue Augen - blaues T-Shirt - Jeans.

Beifahrer: Etwa 30-35 Jahre alt - ca. 1,75 m - dickere Statur - schwarze, kurze Haare - Bart - gebrochenes Deutsch.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten nun um Kontaktaufnahme durch den unfallbeteiligten Fahrzeugführer oder mögliche weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Pkw oder zur Identität der Insassen machen können. Hinweise werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegen genommen.

Die Polizei nimmt das Geschehen zum Anlass, um erneut zu warnen: Vorsicht beim Öffnen der Autotür! Ein genauer Blick nach hinten mindert die Gefahren um ein Vielfaches. Deshalb unser Tipp: Öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Dadurch drehen Sie Ihren Oberkörper automatisch herum und blicken in den toten Winkel.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell