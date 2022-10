Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: Zwei Pkw auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen nach Unfällen vom vergangenen Sonntag (02.10.2022) in Bonn-Buschdorf und sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Indoorspielplatzes an der Otto-Hahn-Straße wurden in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr gleich zwei dort abgestellte Autos beschädigt. An den beiden Fahrzeugen, ein weißer Opel Corsa und ein grauer Audi A4, konnten jeweils schwarze Lackanhaftungen gesichert werden.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten nun um Kontaktaufnahme durch mögliche Zeugen, die die Verkehrsunfälle, an denen ein schwarzes oder dunkles Fahrzeug beteiligt gewesen ist, beobachtet haben. Hinweise werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegen genommen.

