Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220609 - 0603 Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, den 08. Juni 2022, gegen 16.05 Uhr, in einem Hinterhof der Eschersheimer Landstraße einen ihr unbekannten Mann, der sich am Schloss eines dort abgestellten E-Bikes zu schaffen machte.

Die Zeugin verständigte die Polizei und verfolgte den Unbekannten in gebührendem Abstand auf ihrem Rad, nachdem es diesem gelungen war, dass Schloss zu überwinden. So gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen festzunehmen und das Stehlgut sicherzustellen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann.

Der Geschädigte, ein 52-Jähriger, hatte sich bei den an der Fahndung beteiligten Kräften gemeldet. Zwischenzeitlich war es dem Tatverdächtigen gelungen, seinen Mantel und das Tatwerkzeug in einem Mülleimer zu entsorgen. Die Gegenstände konnten jedoch bei einer Absuche des Fluchtweges mit Hilfe eines weiteren Zeugen aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell