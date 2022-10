POL-BN: Pkw-Fahrer in Wachtberg-Villip kontrolliert - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen nach Unfällen vom vergangenen Sonntag (02.10.2022) in Bonn-Buschdorf und sucht Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Indoorspielplatzes an der Otto-Hahn-Straße wurden in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr gleich zwei dort abgestellte Autos beschädigt. An den beiden ...

mehr