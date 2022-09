Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Zeugenaufruf nach Einbruch in Geschäft

Heek (ots)

Tatzeit: zwischen 22.09.2022, 21.50 Uhr, und 23.09.2022, 07:00 Uhr;

Tatort: Strootkamp, Heek

Mit Gewalt sind Unbekannte in ein Geschäft in Heek eingedrungen. Um in das Gebäude an der Straße Strootkamp zu kommen, hebelten die Einbrecher eine Tür auf. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Freitag. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts mitgehen lassen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell