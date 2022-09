Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 21.09.2022, 23:30 Uhr, 23.09.2022, 09:45 Uhr;

Tatort: Gronau: Udo-Lindenberg-Platz

Unbekannte Täter haben in Gronau an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Pkw hatte auf einem Parkplatz am Udo-Lindenberg-Platz gestanden, wo es zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen zu der Tat kam. Aus dem Inneren des Fahrzeugs fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell