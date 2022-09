Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zeugenaufruf nach Katalysatordiebstahl Tatzeit: 22.09.2022, zwischen 13.45 Uhr und 21.30 Uhr; Tatort: Vreden, Stadtlohner Straße

Vreden (ots)

Den Katalysator eines parkenden Wagens abmontiert und gestohlen haben Unbekannte am Donnerstag in Vreden. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Stadtlohner Straße gestanden, wo es zwischen 13.45 Uhr und 21.30 Uhr zu der Tat kam. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell