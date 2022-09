Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Zeugenaufruf nach Einbruch

Raesfeld (ots)

Tatzeit: zwischen 21.09.2022, 20:00 Uhr, und 22.09.2022, 14:45 Uhr;

Tatort: Raesfeld-Erle, Westerlandwehr

In die Räume eines Vereins eingedrungen sind Unbekannte in Raesfeld-Erle. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude an der Straße Westerlandwehr zu gelangen. Das Geschehen spielte sich ab zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 14.45 Uhr. Die Täter richteten Sachschaden an und verließen den Tatort nach ersten Erkenntnissen, ohne etwas entwendet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell