Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Einbruch in Gaststätte scheitert

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 21.09.2022, 22:00 Uhr, und 22.09.2022, 16:00 Uhr;

Tatort: Bocholt-Suderwick, Sporker Straße

Stand gehalten hat die Tür einer Gaststätte in Bocholt-Suderwick jetzt Unbekannten. Die Einbrecher hatten vergeblich versucht, mit Gewalt in das Gebäude an der Sporker Straße zu gelangen. Dazu kam es zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 16.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell