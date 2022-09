Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Brand in Garage

Ahaus (ots)

Ereigniszeit: 22.09.2022, 12:50 Uhr

Ereignisort: Ahaus-Graes, Lutersstraße

In einer Garage gebrannt hat es am Donnerstag in Ahaus-Graes. Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Wechseln einer Gasflasche an einem Heizgerät zu einer Verpuffung, die zum Entstehen des Feuers führte. Kräfte der Feuerwehr Ahaus löschten den Brand, der neben dem Inneren der Garage auch die angrenzende Hausfassade in Mitleidenschaft zog. Menschen kamen nicht zu Schaden. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 12.50 Uhr an der Lutersstraße. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell