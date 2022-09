Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Arztpraxis

Schöppingen (ots)

Tatzeit: zwischen 21.09.2022, 16:30 Uhr, und 22.09.2022, 08:15Uhr;

Tatort: Schöppingen, Hauptstraße

Gewaltsam in eine Arztpraxis eingedrungen sind Unbekannte in Schöppingen. Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 08.15 Uhr hebelten die Täter eine Tür zu dem Gebäude an der Hauptstraße auf und gelangten so in die Räume. Ob die Einbrecher Beute erlangten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell