Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 18.01.22, zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Personen im Gymnasium Uslar ein Fenster, einen Overhead-Projektor und die Trennwand einer Toilette. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell