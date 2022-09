Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Folgenreiche Kollision beim Abbiegen

Borken (ots)

Unfallzeit: 22.09.2022, 09:00 Uhr

Unfallort: Borken, Bundesstraße 70 / Raesfelder Straße / Bleekenweg

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Borken bei einem Zusammenstoß erlitten. Die Raesfelderin hatte die Bundesstraße 70 gegen 09.00 Uhr aus Richtung Raesfeld kommend befahren. Ein entgegenkommender 40-Jähriger wollte nach links in die Raesfelder Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Bocholter mit dem Auto der 26-Jährigen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte und den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, übernahm eine angeforderte Spezialfirma die Reinigung der Fahrbahn. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell