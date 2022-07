Freiburg (ots) - Breisach - Am Dienstag 19.07.2022 um fünf Uhr in der Frühe meldete eine Anwohnerin über den Polizeinotruf, dass versucht wurde in eine Tankstelle am Neutorplatz einzubrechen und ein schwarzer BMW weggefahren sei. Noch während der ersten Ermittlungen am Tatort ging ein Einbruchsalarm einer weiteren Tankstelle in der Ihringer Landstraße ein, nachdem dort die Glaseingangstür eingeschlagen und die ...

