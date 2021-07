Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss im Bereich der Gemeinde Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 21. Juli 2021, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 21:00 Uhr auf der Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen, im Bereich der Rastanlage Wildeshausen einen Pkw-Fahrer. Bei dem 22-Jährigen aus Albanien ergaben sich während der Kontrolle Anzeichen darauf, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den Verdacht. Das Testergebnis fiel positiv auf Kokain aus. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus musste der Pkw-Fahrer eine Sicherheitsleistung für das Verfahren hinterlegen, da dieser nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

