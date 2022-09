Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Auf Mähdrescher aufgefahren

Borken (ots)

Unfallzeit: 21.09.2022, 21:15 Uhr;

Unfallort: Borken, Rhader Straße

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro stellen die Folgen eines Unfalls in Borken-Marbeck dar. Ein 27-Jähriger hatte am Mittwoch gegen 21.15 Uhr die Rhader Straße in Richtung Marbeck befahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Rekener dabei einen Mähdrescher: Ein 45-Jähriger aus Reken hatte damit in Höhe der Straße Helle an einer Rotlicht zeigenden Ampel angehalten. Der 27-Jährige prallte ungebremst mit seinem Auto auf das stehende Fahrzeug auf. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (to)

