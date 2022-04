Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: A 59 - Langenfeld-Reusrath - 31-jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich - Unfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Ostermontag, 18. April 2022, 19:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr gestern Abend bei Langenfeld-Reusrath ein 31-Jähriger mit seinem Motorrad gegen das Heck eines vorausfahrenden Audi und verletzte sich tödlich. Die beiden Fahrzeuginsassen des Pkw erlitten einen Schock.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 31-Jährige aus Leverkusen auf dem linken Fahrstreifen der A 59 in Richtung Leverkusen. Zwischen der Anschlussstelle Monheim und dem Autobahnkreuz Monheim-Süd kam es dann zu dem folgenschweren Unfall. Aus bislang unklarer Ursache prallte der 31-Jährige mit seinem Krad gegen das Heck des ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Audi. Er stürzte, geriet unter die Mittelleitplanke und verletzte sich so schwer, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle verstarb. Der 64-jährige Fahrer des Audi und seine Ehefrau erlitten einen Schock. Die A 59 wurde zwischen der Anschlussstelle Monheim und dem Autobahnkreuz Monheim-Süd zeitweise für beide Fahrtrichtungen gesperrt, da an der Unfallstelle ein Rettungshubschrauber landete.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell