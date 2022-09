Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker: Nach Verkehrsunfall auf der Pforzheimer Straße Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:45 Uhr in Mühlacker zu einem Verkehrsunfall bei dem die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Hergang machen:

Die 53-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW 1er-Modells war auf der B 10/Pforzheimer Straße in Richtung Enzberg unterwegs. An der Einmündung zur Goethestraße ordnete sie sich zunächst neben den beiden Geradeausspuren Richtung Enzberg auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Ötisheim ein und musste an der roten Ampel hinter zwei weiteren Fahrzeugen warten. Dann stellte sie jedoch fest, dass sie sich falsch eingeordnet hatte und wollte nun doch auf den rechten der beiden Geradeausspuren wechseln. Hierzu fuhr sie laut ihren Angaben leicht schräg von der Rechtsabbiegerspur auf die Geradeausspur und blieb mit ihrem Fahrzeug schräg stehen da sie aufgrund anderer Fahrzeuge die Spur nicht komplett wechseln konnte. Als die Ampel Richtung Enzberg wieder auf grün schaltete sei dann der 46 Jahre alte Lenker eines weißen Nissan-Transporters auf dem rechten der beiden Geradeausspuren in die Seite ihres BMW gefahren.

Der Nissan-Fahrer wiederum schilderte den Unfallhergang dergestalt, dass er seinerseits die rechte der beiden Geradeausspuren befuhr und an der rot zeigenden Ampel auf Höhe der Goethestraße anhalten musste. Als die Ampel Richtung Enzberg wieder grün zeigte sei die BMW-Fahrerin vom Rechtsabbiegestreifen auf seinen Fahrstreifen gewechselt und sei mit seinem Fahrzeug zusammengestoßen. Am BMW entstand durch den Unfall Schaden in Höhe von 3000 Euro, der Schaden am Nissan beläuft sich auf 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Lenker des Nissan Alkoholgeruch festgestellt werden so dass dieser eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Das Polizeirevier Mühlacker nahm den Unfall auf und bittet zur Klärung des tatsächlichen Unfallhergangs Zeugen darum sich unter Tel. 07041 / 96930 zu melden.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

