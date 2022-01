Polizei Mettmann

POL-ME: Senior um fünfstelligen Betrag betrogen - Ratingen - 2201011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit vom 29. Dezember 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ist ein Ratinger Senior durch einen falschen Bankmitarbeiter am Telefon um einen fünfstelligen Betrag betrogen worden. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger.

Das war geschehen:

Am Morgen des 31. Dezember 2021 erschien ein 60-jähriger Senior auf der Polizeiwache Ratingen. Er gab an, am Nachmittag des 29. Dezember 2021 von einem vermeintlichen Mitarbeiter seiner Hausbank angerufen worden zu sein. Durch geschickte Gesprächsführung habe dieser ihm vortäuschen können, dass die Bank derzeit Sicherheitsüberprüfungen durchführen würde. Der hilfsbereite Senior übermittelte auf gezielte Nachfrage seine Kundendaten am Telefon und der Anrufer führte anschließend eine vermeintliche "Kontosicherheitsstufe" ein.

Im Anschluss an das Gespräch stellte der Geschädigte am 31. Dezember 2021 fest, dass sich unbekannte Täter Zugang zu seinem Bankkonto verschafft und mittels mehrerer Transaktionen einen fünfstelligen Betrag abgehoben hatten. Der Ratinger informierte folgerichtig die Polizei, welche ein Strafverfahren wegen Betruges einleitete.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger.

Die Polizei rät:

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen oder geben Sie sensible Daten preis. Kontaktieren Sie immer eine Vertrauensperson. Rufen Sie diese selbstständig unter einer Ihnen bekannten Nummer an. Im Zweifel informieren Sie immer die Polizei!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell