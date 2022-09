Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht an Overdinkelstraße

Gronau (ots)

Unfallzeit: zwischen 21.09.2022, 15:45 Uhr, und 22.09.2022, 06:30 Uhr;

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Overdinkelstraße

Eine beschädigte Mauer in Gronau lässt die Vermutung zu, dass auch der Verursacher einen Schaden an seinem Wagen haben müsste. Klinkersteine mit roten Lackspuren lagen am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr auf dem Gehweg an der Zufahrt zum Friedhofsparkplatz an der Overdinkelstraße. Am Vortag gegen 15.45 Uhr war die Friedhofseinfassung noch in Ordnung. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, hatte sich der Verursacher entfernt. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell