POL-WOB: Einbruch in Geschäft - Täter entwendet Mobiltelefone und Uhren

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Steimker Berg, Nordsteimker Straße 01.08.2022, 19.30 Uhr - 02.08.29022, 08.30 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Büroräume einer kirchlichen Einrichtung an der Nordsteimker Straße eingebrochen. Was sie dabei alles entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Die Täter gellangten zwischen Montagabend 19.30 Uhr ...

