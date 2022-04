Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrskontrollen

Betrunken unterwegs

Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach kontrollierten am Freitag gegen 21:30 Uhr in Eberhardzell einen VW Passat. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 56jährigen Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab eine Wert von über einem Promille. Die erforderliche Blutentnahme wurde in der Sana-Klinik Biberach abgenommen. Seinen Führerschein musste der 56jährige Fahrer an die Polizeibeamten abgeben. Der alkoholisierte VW-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

