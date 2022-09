Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatzeit: 22.09.2022, zwischen 12:50 Uhr und 14:05 Uhr;

Tatort: Gronau, Grünstiege

Schmuck und Uhren haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau erbeutet. Den Tätern war es am Donnerstag gelungen, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus an der Grünstiege einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen 12.50 Uhr und 14.05 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell