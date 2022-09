Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 22.09.2022, 21:00 Uhr, und 23.09.2022, 04:30 Uhr;

Tatort: Gronau-Epe, Nienkamp

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in Gronau-Epe in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Haus am Nienkamp, indem sie sich an einem auf Kipp stehenden Fenster zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell