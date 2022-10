Polizei Bonn

POL-BN: 12-jähriges Mädchen vermisst - Polizei sucht nach Anne-Christine B.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 12-jährigen Anne-Christine B.

Die Vermisste wurde zuletzt am 27.09.2022 in der Bonner Nordstadt gesehen. Sie sollte von dort aus in eine Jugendeinrichtung in Köln überführt werden. Das Mädchen entfernte sich in Richtung Bonn-Auerberg.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Bekannte Anlaufadressen der 12-Jährigen wurden von der Polizei bereits überprüft.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Anne-Christine B. wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 158 cm groß - brünette, mittellange Haare zum Zopf gebunden - trug zum Zeitpunkt des Verschwindens graue Oberbekleidung, eine schwarze Jogginghose, einen Kapuzenpullover und Turnschuhe mit rosa Applikationen

Ein Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal des LKA NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/88951

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell