Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Jugendliche beschädigen mutwillig einen Anhänger- Zeugen gesucht (15.08.2022)

Trossingen (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, einen auf dem Anwesen Schnuttenstraße 10 abgestellten Anhänger mitwillig beschädigt. Die Unbekannten betraten ohne Erlaubnis das Anwesen und stachen mit einer Glasscherbe in das linke Rad des Autoanhängers, so dass dessen Luft entwich. Der Besitzer des Anhängers nahm zuvor Geräusche wahr und sprach die beiden Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren noch an. Diese flüchteten daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine nähere Personenbeschreibung liegt der Polizei leider nicht vor. Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen im Bereich der Schnuttenstraße gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

