POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Kaufland- Parkplatz (15.08.2022)

Donaueschingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag, gegen 11.30 Uhr, eine Unfallflucht auf der Alemannenstraße begangen. Der Unbekannte streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen BMW. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro ...

