Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Störungen Totenruhe und Sachbeschädigung auf dem Friedhof Mayen

Mayen (ots)

Vermutlich in der Nacht vom Donnerstag, den 14.07.2022 zum Freitag, den 15.07.2022 kam es auf dem Friedhof in Mayen zu Störungen der Totenruhe und Sachbeschädigungen an mehreren Beisetzungs- bzw. Grabstätten. Unbekannte Täter haben mehrere, zum Teil sehr hochwertige Grablaternen beschädigt. Insgesamt sind nach derzeitigem Ermittlungs- und Kenntnisstand mindestens zehn Grabstätten betroffen. Personen die sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter 02651 801-0 zu melden.

Thomas Häß

