POL-PDMY: Pkw fährt gegen Plakatsäule - zwei Personen verletzt

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

Am 12.07.2022, gegen 15:47 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Mayen mit ihrem Pkw, Peugeot die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 89, wurde die Fahrerin kurzzeitig abgelenkt, da einer Beifahrerin auf dem Vordersitz ihres Fahrzeugs ein Gegenstand zu Boden fiel. Hierbei kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Plakatsäule. Diese knickte um und beschädigte einen parkenden Pkw, Opel. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfallhergang leicht, bei der Beifahrerin löste bei Aufprall der Airbag aus. Sie wurde durch das DRK ins Krankenhaus Mayen gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14500.- EUR.

