POL-BN: Zweite Fortschreibung - Autofahrer beschleunigt seinen Wagen und erfasst Polizistin - 26-Jährige verletzt - Flüchtiger Fahrer stellt sich im Beisein eines Rechtsanwaltes

Rheinbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (13.10.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rheinbach eingebrochen und haben Bargeld entwendet. In der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 16:10 Uhr hebelten die Einbrecher mit massiver Gewalt die Wohnungseingangstür im dritten Stock des Hauses auf der Koblenzer Straße auf. Die Räumlichkeiten durchsuchten sie ...

mehr