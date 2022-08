Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Einbrecher machten Beute

Bad Laer (ots)

Ein Wohnhaus in der Straße Örtlingerort war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Täter öffneten in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag ein auf Kipp stehendes Fenster, kletterten in das Gebäude und machten sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten die Unbekannten Schmuck, Uhren und Münzen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Dissen. Telefon: 05421-921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell